Eurovision 2026 | Sal Da Vinci sfida il mondo a Vienna con l’Italia

A Vienna il prossimo 12 maggio si terrà l’Eurovision Song Contest 2026, con l’Italia rappresentata da Sal Da Vinci. La partecipazione dell’Italia si svolge in un’edizione ridisegnata, dopo il ritiro di Spagna e Irlanda, che riduce il numero di nazioni in gara a trentacinque. Sal Da Vinci si prepara ad affrontare la competizione con il suo brano, mentre le altre nazioni continuano a definire le proprie line-up e strategie.

? Cosa sapere Sal Da Vinci rappresenterà l'Italia all'Eurovision 2026 a Vienna il 12 maggio.. Il ritiro di Spagna e Irlanda ridisegna la competizione tra trentacinque nazioni partecipanti.. La Wiener Stadthalle di Vienna ospiterà il 12, 14 e 16 maggio 2026 la settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest, con Sal Da Vinci che porterà il brano Per sempre sì come rappresentante dell’Italia. Il traguardo della settantesima edizione della celebre competizione musicale mondiale si prepara tra le luci dell’Austria, nazione che ha ottenuto il diritto di organizzare lo show dopo il successo registrato nel 2025. Il palcoscenico viennese vedrà sfidarsi trentacinque nazioni in un percorso strutturato su due semifinali e una serata conclusiva per l’elezione del vincitore.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Dopo Sanremo 2026, Sal Da Vinci sorprende tutti: decisione definitiva sull’Eurovision

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