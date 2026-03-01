Sal Da Vinci parteciperà all’Eurovision 2026 a Vienna | L' Italia merita di essere rappresentata

Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 e annuncia che parteciperà all’Eurovision 2026 a Vienna. Dopo aver trionfato, si è presentato in sala stampa per confermare la sua partecipazione alla competizione europea. La vittoria a Sanremo, annunciata il 1 marzo 2026, segna un momento importante per l’artista. La sua presenza a Vienna è stata comunicata ufficialmente.

Sanremo, 1 marzo 2026 - The last dance. Perlomeno al Festival di Sanremo. Sal Da Vinci arriva in sala stampa dopo la vittoria del Festival 2026. E lo fa con un’aura di rivalsa. “Voglio condividere questo premio con Geolier, a lui a Sanremo la missione era rimasta incompiuta (il rapper napoletano era arrivato secondo al Festival di Sanremo 2024 con il brano ‘I p' me, tu p' te’ dietro ad Angelina Mango, vincitrice con ‘La noia’, ndr) e quindi divido la vittoria con lui”. “Questa è la vittoria del popolo - aggiunge -. Non sono riuscito a venire a Sanremo per anni, poi nel 2009 ce l’abbiamo fatta. E oggi siamo qui”. Il podio di Sanremo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%. Nel voto totale (c - facebook.com facebook

Sanremo, STANDING OVATION all’Ariston per Sal Da Vinci Sorprende che Carlo Conti non l’abbia minimamente menzionata/sottolineata… #SalDaVinci #Sanremo2026 x.com