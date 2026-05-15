Voci dal Medio Oriente | grande successo per il primo appuntamento di Humana Lab

Il primo evento di Humana Lab si è svolto con un'ampia partecipazione nel PalaTodisco di San Giuliano Terme. L'iniziativa, promossa da Agnese Balducci e realizzata in collaborazione con AndromedArt, ha attirato un pubblico numeroso. L'incontro ha rappresentato il debutto del progetto, che si propone di affrontare temi legati al Medio Oriente attraverso interventi e approfondimenti. La serata ha visto la presenza di numerosi spettatori provenienti dalla zona e da fuori provincia.

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San Giuliano Terme (PI), 15 maggio 2026 – Grande partecipazione per il primo appuntamento di Humana Lab, organizzato da Agnese Balducci al PalaTodisco di San Giuliano Terme con la collaborazione di AndromedArt. Una serata intensa di confronto, ascolto e condivisione che ha trasformato un evento in una vera esperienza collettiva. "Una prima tappa estremamente soddisfacente e molto fortunata - afferma Agnese Balducci, presidente di Humana Lab - per riportare l'humanitas al centro del confronto su tutti i temi al centro del confronto, dalla politica alla cultura ai temi sociali ai giovani, per rilanciare la palla al centro, opponendoci ad un corto circuito e ad uno scontro tra fazioni che sta diventando sempre più aspro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Voci dal Medio Oriente": grande successo per il primo appuntamento di Humana Lab ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video USA VS IRAN: SUCCESSO O FALLIMENTO Sullo stesso argomento Soci dal Medio Oriente nelle imprese fiorentine, Iran primo per numero di aziendeLa guerra in Medio Oriente lascia tracce anche nel tessuto economico fiorentino: sono 155 le imprese con soci residenti nell’area del Golfo Persico e... Spazio aereo chiuso in Medio Oriente: oltre 1800 voli cancellati, è il più grande stop dal CovidÈ in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo, dai tempi della pandemia di Covid. Voci dal Medio Oriente: grande successo per il primo appuntamento di Humana LabSan Giuliano Terme (PI), 15 maggio 2026 – Grande partecipazione per il primo appuntamento di Humana Lab, organizzato da Agnese Balducci al PalaTodisco di San Giuliano Terme con la collaborazione di An ... lanazione.it È finita la guerra in Medio Oriente?È entrata in una fase diversa, di logoramento economico, in cui i bombardamenti sono sospesi e le trattative stentano, almeno per ora ... ilpost.it