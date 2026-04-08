Soci dal Medio Oriente nelle imprese fiorentine Iran primo per numero di aziende

Nelle imprese fiorentine, sono presenti 155 società con soci provenienti dal Medio Oriente e dall’area del Golfo Persico, coinvolte dal conflitto in Medio Oriente. L’analisi dei dati evidenzia come l’Iran sia la nazione con il maggior numero di aziende coinvolte. Questa presenza si riflette nel tessuto economico locale, che comprende diverse imprese con soci residenti in queste regioni.

La guerra in Medio Oriente lascia tracce anche nel tessuto economico fiorentino: sono 155 le imprese con soci residenti nell’area del Golfo Persico e del Medio Oriente coinvolta dal conflitto. Quasi una su due (64) ha partecipazioni riconducibili a residenti in Iran. È la fotografia al 31. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Attacco all’Iran, Tajani: “Preoccupati dal gran numero di italiani da rimpatriare in Medio Oriente”Roma, 1 marzo 2026 – "Abbiamo istituito una task force con 50 persone che seguono e coordinano i lavori delle nostre ambasciate nell'area.

Non solo export, le “mani” del Medio Oriente nelle imprese di Terni e dell’UmbriaSono 43 le società umbre partecipate da soci residenti nell’area del Golfo, il gruppo più numeroso è quello riconducibile a Israele.

Temi più discussi: Sono 43 le società umbre partecipate da soci residenti in Medio Oriente; Guerra in Iran e Medio Oriente, 6 aprile; Crisi in Medio Oriente, le 43 imprese umbre con soci nei Paesi del Golfo: rischi export e investimenti; Non solo export, le mani del Medio Oriente nelle imprese di Terni e dell’Umbria.

Soci dal Medio Oriente nelle imprese fiorentine, Iran primo per numero di aziendeQuote estere per 3,41 milioni su un capitale complessivo di 26,6 milioni. Iran e Israele i più presenti per diffusione, Sauditi in testa per valore investito ... firenzetoday.it

Sono 155 le società fiorentine partecipate da residenti in Medio OrienteArabia Saudita al top, ma ci sono aziende capitalizzate anche da israeliani e iraniani: la fotografia al 31 dicembre 2025 di InfoCamere ... gonews.it

Trump: "Gli Usa aiuteranno a gestire traffico Hormuz, può essere età oro in Medio Oriente" - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf è stato designato come capo negoziatore iraniano in vista dei colloqui di venerdì con gli Stati Uniti a Islamabad. Il vicepresidente statunitense JD Vance sarà a capo della delegazio x.com