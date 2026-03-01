Spazio aereo chiuso in Medio Oriente | oltre 1800 voli cancellati è il più grande stop dal Covid

In Medio Oriente, lo spazio aereo è stato chiuso, causando la cancellazione di oltre 1800 voli, un dato che rappresenta il più grande stop del trasporto aereo mondiale dall’epoca della pandemia di Covid. Le autorità hanno deciso di sospendere temporaneamente le operazioni aeree, coinvolgendo numerosi vettori e aeroporti nella regione. La situazione ha provocato disagi e ritardi per migliaia di passeggeri.

È in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo, dai tempi della pandemia di Covid. Sono migliaia i voli delle principali compagnie aeree di Medio Oriente, Europa, Asia-Pacifico e Stati Uniti ritardati o cancellati, a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran, con chiusure dello spazio aereo in Iran, Iraq, Israele, Siria, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Tra le compagnie aeree che hanno cancellato i voli, ci sono Emirates, Etihad, Air France, British Airways, Air India, Turkish Airlines, Lufthansa. Molti viaggiatori sono rimasti bloccati o dirottati verso altri aeroporti.

