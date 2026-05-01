Romandia Pogacar punta al tris | la sfida decisiva verso Orbe

Tadej Pogacar si prepara a disputare la terza tappa del Giro di Romandia, con l’obiettivo di conquistare il terzo successo consecutivo nella gara. Lo sloveno ha già vinto le prime due frazioni della competizione e ora si concentra sulla sfida decisiva verso Orbe. La tappa si svolge in Romandia, regione svizzera nota per i percorsi impegnativi e le salite ripide.

? Cosa sapere Tadej Pogacar punta al traguardo di Orbe nella terza tappa del Giro di Romandia.. Lo sloveno cerca il tris dopo aver vinto le prime due frazioni della competizione.. Venerdì 1 maggio 2026, Tadej Pogacar punta al traguardo di Orbe con l’obiettivo di completare il trittico di vittorie nel Giro di Romandia dopo aver dominato le prime due frazioni. La competizione elvetica, che vede lo sloveno protagonista assoluto, si prepara a una giornata decisiva. Il campione del mondo in carica ha dimostrato una forma fisica tale da permettergli di imporsi nelle prime due vere tappe della corsa, ottenendo successi in due volate ristrette che hanno sorpreso per la loro natura, considerando il profilo di un atleta solitamente letale sulle salite più dure.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Romandia, Pogacar punta al tris: la sfida decisiva verso Orbe Notizie correlate Leggi anche: Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Orbe-Orbe: orari, tv, streaming. Pogacar vuole il tris Poga?ar sfida la Svizzera: il Giro di Romandia punta al trionfo?? Cosa sapere Tadej Pogacar partecipa al Giro di Romandia tra il 28 aprile e il 3 maggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La campagna elvetica di Pogacar inizia dal Giro di Romandia; Giro di Romandia 2026, 2ª Tappa: Poga?ar punta al bis a Vucherens. Orari e Streaming; Martedì scatta l’assalto di Tadej Pogacar al Tour de Romandie; Giro di Romandia 2026, Tadej Poga?ar: Voglio vincere. Ogni tappa è una buona occasione per attaccare. Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Orbe-Orbe: orari, tv, streaming. Pogacar vuole il trisIl Giro di Romandia 2026 riparte da Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, dopo la vittoria della Liegi-Bastogne-Liegi, sta lasciando il segno anche sulla ... oasport.it Romandia, ormai Pogacar vince anche le volate: Godon s'illude troppo presto, lo sloveno è sempre più leaderGiro di Romandia, 2a Tappa: Pogacar sa vincere anche le volate e dà un saggio della sua intelligenza tattica, con Godon rimontato negli ultimi 50 metri. sport.virgilio.it La tappa di domani del Giro di Romandia, si va verso una probabile tripletta di Pogacar. - facebook.com facebook Al Giro di Romandia vince pure in volata... #pogacar x.com