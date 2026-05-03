M5S punta al doppio in Comune | la sfida di Bosi e Neri al voto

Il Movimento 5 Stelle si prepara alle prossime elezioni comunali con due candidati principali, Bosi e Neri, pronti a presentarsi agli elettori. La campagna si concentra sulla gestione delle risorse comunali e sul rafforzamento della sicurezza cittadina. Le nuove casse d’espansione, approvate recentemente, sono al centro del dibattito sulle strategie di sviluppo e investimento del partito. La sfida si gioca anche sulla capacità di coinvolgere gli elettori e di presentare un progetto chiaro per il futuro della città.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le nuove casse d'espansione la sicurezza della città?. Quali candidati guideranno la strategia del Movimento 5 Stelle?. Perché il progetto delle cinture sud è diverso dalle altre proposte?. Cosa garantisce la tenuta dell'alleanza tra pentastellati e centristi?.? In Breve Obiettivo raddoppio per i 22 consiglieri attuali guidati da Bosi e Neri.. Proposta casse d'espansione tra cimitero degli inglesi e viale Marconi.. Interventi idraulici previsti presso Molino del Rosso e area di Santa Lucia.. Eredità politica nata vent'anni fa con i primi meet-up locali.. Il Movimento 5 Stelle punta a raddoppiare la propria presenza in consiglio comunale alle amministrative del 24 e 25 maggio, puntando su una lista che vede protagonisti Massimo Bosi e Marco Neri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S punta al doppio in Comune: la sfida di Bosi e Neri al voto Notizie correlate Trapani: Antonini sfida Tranchida e punta al ComuneValerio Antonini ha reso ufficiale la sua intenzione di candidarsi alla carica di Sindaco di Trapani, sfidando chi vedeva l’annuncio come un semplice... Levanto, sfida al voto: Del Bello punta sulla continuità con 12 nomiLa corsa per il governo di Levanto si è ufficialmente accesa con la presentazione della lista civica Levanto Insieme, guidata dal sindaco uscente... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Verso le elezioni, doppio impegno di Giuseppe Conte nel Ravennate: il presidente M5S presenta Nova; Elezioni nella Bat, Matera: Dal Pd e M5S doppia morale e scelte incoerenti; Porta a Porta: FdI al 28,8%, Conte avanti su Schlein. Avs frena sulle primarie, il M5s punta al voto anche onlineAvs frena sulle primarie e anche il Pd non pare avere troppa fretta di buttarcisi a corpo morto. Ma il tema della scelta di chi dovrà guidare i progressisti nella sfida a Giorgia Meloni per Palazzo ... ansa.it Doppio ruolo Di Maio, Crucioli (M5s): Quattro occhi sono meglio di dueDoppio ruolo Di Maio? Quattro occhi sono meglio di due. Così il Senatore M5s Mattia Crucioli, intervenuto al termine della riunione dei parlamentari M5s ‘critici’ tenutasi a Palazzo Valdina. affaritaliani.it Il vicepresidente nazionale M5s punta ad archiviare la stagione politica targata Festa e Nargi: "Queste sono pagine di storia che vanno cancellate da Avellino”. E sulla possibile corsa per il secondo mandato di Buonopane: "Mi auguro che il fronte progressista - facebook.com facebook In un punto stampa da #Cipro, #GiorgiaMeloni torna sui conti pubblici e ricorda al #M5s "i debiti del #Superbonus che stiamo pagando" x.com