Nel 2026, vivere da soli con 1.500 euro al mese rappresenta una sfida in alcune città italiane. Tra affitto, spese alimentari e costi di trasporto, molte persone devono pianificare attentamente il budget per coprire tutte le necessità quotidiane. Il pagamento dell’affitto viene spesso effettuato prima di aver fatto i conti con le altre spese, rendendo difficile capire quanto si può effettivamente spendere. La situazione varia a seconda del luogo di residenza e dei costi locali.

Il primo stipendio arriva, ma il bonifico dell’affitto parte prima ancora di capire quanto si può davvero spendere. Poi arrivano bollette, spesa, abbonamento ai mezzi pubblici, telefono, qualche pranzo fuori, un treno per tornare a casa e un imprevisto. A quel punto la domanda cambia: non quanto si guadagna, ma quanto resta. Nel 2026, con 1.500 euro netti al mese, vivere da soli in Italia è ancora possibile, ma non ovunque. Nelle città più care, come Milano, Roma, Bologna e Firenze, lo stipendio entry level rischia di essere assorbito quasi interamente dall’affitto e dalle spese essenziali. In città come Torino, Genova, Bari, Palermo, Catania, Perugia o Pescara, invece, lo stesso reddito può ancora trasformarsi in autonomia, purché il budget sia controllato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Vivere da soli con 1.500 euro nel 2026: dove è ancora possibile tra affitto, spesa e trasporti

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