A Firenze, un individuo che vive da solo sostiene di aver bisogno di circa 3.500 euro al mese per coprire affitti, bollette, rate e spese quotidiane. Il presidente di un’associazione dei consumatori ha commentato che, dopo aver superato la fase acuta del Covid, si sta verificando un ritorno alle difficoltà economiche. La situazione viene descritta come un progresso temporaneo che si sta invertendo.

Firenze, 26 aprile 2026 – “Ci siamo ripresi dopo il Covid, ma ora stiamo tornando indietro”. È impietoso il giudizio di Vincenzo Donvito, presidente dell’Aduc, l’associazione dei consumatori. Donvito, cosa ci dicono questi numeri? “I dati sono del 2024 e rispecchiano parzialmente la situazione attuale, pur essendo fotografia della ripresa post-covid. Ripresa che in questi ultimi due anni deve fare i conti con due determinanti vicende geopolitiche: gli ulteriori due anni dell’invasione russa dell’Ucraina, e l’avvio del conflitto UsaIsraele verso l’Iran. Due vicende che, al di là di far lievitare i costi di tutto, per il fatto stesso di esserci condizionano il comportamento di grossisti e dettaglianti, con aumenti molto al di sopra delle percentuali inflattive”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La vita del single a Firenze: “Affitti, bollette, rate e spesa. Per vivere bene 3.500 euro”

La trappola della Classe Media Italiana: perché 2.000€ al mese sono pochi

Notizie correlate

Leggi anche: Bollette luce e gas, il triste record di Parma: 2.500 euro a famiglia, spesa più alta in Emilia-Romagna nel 2025

Leggi anche: Bollette luce e gas, il triste record di Parma: 2.500 euro a famiglia, spesa più alta in Emilia-Parma nel 2025

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: La vita del single a Firenze: Affitti, bollette, rate e spesa. Per vivere bene 3.500 euro; Micro-case, Firenze resta fuori dal modello Parigi. Ma il business sono i ’negozi abitabili’; Elena D'Elia, chi è la cantante di Amici 25: single o fidanzata? | La sfida durissima con Alessio.

La vita del single a Firenze: Affitti, bollette, rate e spesa. Per vivere bene 3.500 euroL’evasione fiscale e l’economia sommersa danno un tenore di vita che addormenta le rivendicazioni. L’intervista a Vincenzo Donvito, presidente dell’Aduc, l’associazione dei consumatori ... lanazione.it

Firenze vittoriosa su Pisa - Giambologna e Pietro Francavilla - Museo del Bargello - Firenze - facebook.com facebook

Firenze, Chiesa di Santa Maria Maggiore x.com