Cassino spesa gratis da 1.500 euro con l' auto a noleggio Denunciati due trasfertisti georgiani

A Cassino, due cittadini di origine georgiana di 33 e 35 anni sono stati denunciati dopo aver tentato di ottenere una spesa di circa 1.500 euro in modo fraudolento utilizzando un'auto a noleggio. L’operazione, condotta dalle forze dell’ordine, ha fatto seguito a un’indagine volta a contrastare reati predatori e trasferte illecite. Gli uomini sono stati identificati e segnalati all’autorità giudiziaria senza essere stati arrestati.

Un'operazione mirata al contrasto dei reati predatori e delle "trasferte" illecite ha portato alla denuncia a piede libero di due cittadini di origini georgiane, di 33 e 35 anni. Gli uomini, entrambi domiciliati nel capoluogo campano e con precedenti di polizia alle spalle, dovranno rispondere.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Truffa con il noleggio dell'auto: versa 500 euro ma la società non esisteva Auto a noleggio sospetta, fermati presunti “trasfertisti” delle truffe agli anziani: un uomo denunciatoFABRIANO – Auto a noleggio sospetta fermata in pieno centro: un 38enne napoletano è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri... Panoramica sull’argomento Spesa da 333 euro gratis al supermercato passando nella cassa della convivente: fermato dai carabinieriDa qualche mese il direttore del supermercato Conad di via Facciolati a Padova aveva notato che da una cassa vi erano ammanchi. Ha iniziato a fare delle verifiche, notando che le anomalie avvenivano ... leggo.it Spesa gratis al supermercato passando nella cassa della convivente: denunciati entrambiDa qualche mese il direttore del supermercato Conad di via Facciolati a Padova aveva notato che da una cassa vi erano ammanchi. Ha iniziato a fare delle verifiche, notando che le anomalie avvenivano ... quotidianodipuglia.it