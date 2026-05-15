Vittima 73enne rincorre il ladro 24enne poi i passanti lo bloccano | scippatore arrestato

Una donna di 73 anni è stata vittima di uno scippo in mattinata a Torino, a circa 400 metri dalla chiesa della Gran Madre. Un giovane di 24 anni ha strappato una collana alla donna, che ha deciso di inseguirlo. Durante la fuga, alcuni passanti sono intervenuti e hanno bloccato il ladro, che è stato successivamente arrestato dalle forze dell'ordine. L’episodio si è verificato intorno alle 9 del mattino, coinvolgendo diverse persone nelle vicinanze.

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