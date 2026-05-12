Scippa l'orologio a una turista in via Chiaia passanti lo bloccano e lo fanno arrestare
Un giovane di 21 anni è stato arrestato in via Chiaia dopo aver sottratto un orologio a una turista. Secondo quanto riferito, l'uomo ha afferrato il polso della donna e le ha strappato il gioiello. Due passanti hanno assistito alla scena e sono intervenuti, riuscendo a bloccare il 21enne fino all’arrivo delle forze dell’ordine. L’uomo è stato portato in questura per le formalità di rito.
Un 21enne è stato arrestato dalla Polizia in via Chiaia: aveva strappato l'orologio ad una donna, all'arrivo degli agenti era stato bloccato da due passanti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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