Vittima 73enne rincorre il ladro 24enne poi i passanti lo bloccano | scippatore arrestato | Video
Una donna di 73 anni è stata vittima di uno scippo alle 9 di questa mattina a Torino, a circa 400 metri dalla chiesa della Gran Madre. Un giovane di 24 anni ha strappato la collanina alla donna, ma lei ha deciso di inseguirlo. Durante la fuga, alcuni passanti sono intervenuti e sono riusciti a bloccare il ladro, che è stato poi arrestato dalle forze dell’ordine. La scena è stata ripresa in un video che sta circolando sui social.
Strappa la collanina a una 73enne, ma lei lo rincorre e lo fa arrestare. Accade alle 9 del mattino a Torino, a 400 metri dalla chiesa della Gran Madre. La scena viene anche ripresa dalle telecamere poste in zona: in via Monferrato angolo via Santorre Santarosa due giovani, uno su monopattino e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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