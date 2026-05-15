Vitigno Italia 2026 | presente la Regione Campania un racconto integrato tra vino e filiera ittica

La Regione Campania parteciperà alla XX edizione di Vitigno Italia, che si terrà dal 17 al 19 maggio 2026 presso la Stazione Marittima di Napoli. L’ente presenterà diverse iniziative dedicate alla promozione di 29 vini a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, oltre a prodotti ittici regionali di alta qualità. La manifestazione coinvolge un racconto integrato tra il settore vinicolo e quello della filiera ittica, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali.

Sarà presente alla XX edizione della manifestazione, in programma dal 17 al 19 maggio 2026 presso la Stazione Marittima di Napoli, la Regione Campania, con numerose iniziative per la promozione dei 29 vini a marchio DOP e IGP campani e dei prodotti ittici regionali di qualità. A Vitigno Italia –. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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