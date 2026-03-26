Un rappresentante della Regione Campania ha commentato che si tratta di un momento di riflessione e approfondimento su una filiera considerata strategica sia per l’Italia che per la stessa regione. La dichiarazione è stata rilasciata a Napoli il 26 marzo durante un evento dedicato a questo settore. La discussione si concentra su aspetti specifici legati alla filiera, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli interventi.

Napoli, 26 mar. (AdnkronosLabitalia) - “È un importante momento di riflessione e approfondimento su una filiera strategica per l'Italia e, in particolare, per la Campania”. Così l'assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania, Angelica Saggese, è intervenuta a margine della firma del Memorandum sul tabacco siglato a Napoli tra BAT Italia, New Tab e PROTAB Italia, sottolineando il valore economico e occupazionale del comparto. “I numeri parlano chiaro e confermano quanto sia rilevante il peso della filiera del tabacco nella nostra regione – ha spiegato –. Proprio per questo è fondamentale continuare a costruire e rafforzare gli accordi di filiera, che rappresentano uno strumento essenziale per garantire stabilità, sviluppo e prospettive alle imprese e ai lavoratori”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Saggese (Regione Campania): "Filiera strategica per la Campania"

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