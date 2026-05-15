Viterbo celebra il benessere animale | due giorni tra eventi e passeggiate

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Viterbo si svolge una due giorni dedicata al benessere animale con eventi e passeggiate. Le passeggiate collettive con i cani provenienti dal canile si terranno in diverse zone della città. Le associazioni che gestiscono i rifugi di Bagnaia sono coinvolte nell'organizzazione e nell'implementazione delle attività. Durante l'iniziativa sono previsti momenti di confronto e di sensibilizzazione sulla cura e l’adozione degli animali. La manifestazione si svolge in un clima di partecipazione pubblica e attenzione per gli animali.

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? Domande chiave Dove si svolgeranno le passeggiate collettive con i cani del canile?. Chi sono le associazioni che gestiscono i rifugi di Bagnaia?. Come partecipare all'esposizione amatoriale di agility in Piazza del Plebiscito?. Perché il Chip Day è fondamentale per il benessere degli animali?.? In Breve Passeggiata domenicale ore 17 da Piazza dei Caduti verso Piazza del Plebiscito.. Partecipazione di Musi Sereni, MiFidodiFido, Amici Animali Viterbo ed Enpa.. Dimostrazioni agility e mostra canina amatoriale ore 18:30 in Piazza del Plebiscito.. Servizio Chip day attivo tutto maggio presso i veterinari aderenti.. Sabato 16 e domenica 17 maggio la città di Viterbo ospiterà la terza edizione di Viterbo con. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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