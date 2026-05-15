Viterbo celebra il benessere animale | due giorni tra eventi e passeggiate

A Viterbo si svolge una due giorni dedicata al benessere animale con eventi e passeggiate. Le passeggiate collettive con i cani provenienti dal canile si terranno in diverse zone della città. Le associazioni che gestiscono i rifugi di Bagnaia sono coinvolte nell'organizzazione e nell'implementazione delle attività. Durante l'iniziativa sono previsti momenti di confronto e di sensibilizzazione sulla cura e l’adozione degli animali. La manifestazione si svolge in un clima di partecipazione pubblica e attenzione per gli animali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui