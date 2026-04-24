Una recente modifica normativa permette all’Agenzia delle Entrate di accedere direttamente ai dati presenti sulla tessera sanitaria durante i controlli sulla dichiarazione dei redditi. Questa novità riguarda in particolare le spese mediche sostenute dai contribuenti, che potranno essere verificate più facilmente dal fisco. La procedura mira a semplificare le verifiche fiscali e a garantire maggior trasparenza nelle dichiarazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accesso diretto ai dati da parte del Fisco Una nuova normativa consente all’Agenzia delle Entrate di consultare direttamente i dati della tessera sanitaria quando effettua controlli sulla dichiarazione dei redditi. In pratica, i funzionari possono verificare nel dettaglio tutte le spese mediche sostenute dal contribuente, senza dover richiedere documentazione cartacea. Questo significa che, almeno in molti casi, non sarà più necessario conservare scontrini e fatture, perché le informazioni risultano già registrate nel sistema. Quali dati vengono controllati Il sistema della tessera sanitaria raccoglie una quantità molto ampia di informazioni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tessera sanitaria e controlli fiscali: cosa cambia per le spese mediche

Nuove regole per la trasmissione delle spese sanitarie. Invio dei dati!

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