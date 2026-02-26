Visite fiscali Inps stretta sui controlli per assenze dovute a malattia | cosa rischiano i lavoratori

L'Inps intensifica i controlli sulle assenze per malattia, con un incremento delle visite fiscali. Nei primi sei mesi del 2025, sono stati eseguiti circa 399mila controlli sulle assenze dei lavoratori. La misura mira a verificare la reale condizione di salute dei dipendenti e a prevenire abusi nel settore. La situazione riflette un approccio più rigoroso nelle verifiche di routine.

Più controlli per le visite fiscali Inps: ecco che cosa c'è da sapereI lavoratori che si assentano dal lavoro per malattia saranno presto sottoposti a controlli sempre più mirati dal parte dell'Inps, incaricato di...

