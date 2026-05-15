Visite fiscali INPS 2026 | nuovi controlli orari e certificati

A partire dal 2026, i controlli dell’INPS sui lavoratori in malattia subiranno un potenziamento, con un incremento delle visite fiscali e l’introduzione di strumenti digitali per la gestione delle procedure. La novità riguarda anche l’unificazione degli orari di reperibilità tra dipendenti pubblici e privati, che diventeranno più coerenti e facilmente monitorabili. Questi cambiamenti mirano a rendere più efficiente il sistema di verifica delle assenze per malattia, con controlli più frequenti e tecnologie più avanzate.

Aumentano i controlli INPS sui lavoratori in malattia. Dopo l’unificazione degli orari di reperibilità tra dipendenti pubblici e privati, il sistema si rafforza con nuovi strumenti digitali pensati per semplificare la gestione delle visite fiscali. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’ INPS, nella seconda metà del 2025 sono state effettuate circa 400mila visite mediche di controllo. Un numero destinato a crescere anche nel corso del 2026, alla luce delle nuove misure previste dalla legge di Bilancio. Visite fiscali: gli orari di reperibilità. Le fasce orarie di reperibilità sono ormai uguali per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico sia del settore privato. 🔗 Leggi su Zon.it

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VISITE FISCALI 2026 DOCENTI e ATA: tra NOVITA’ e VECCHIE REGOLE

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