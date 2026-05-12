Malattia cambiano i controlli Inps | i nuovi orari delle visite fiscali

Da oggi, i controlli per le malattie dei lavoratori cambiano con nuovi orari delle visite fiscali dell'Inps. La malattia continua a essere un diritto, ma i controlli non vengono più sospesi e assumono un ruolo più importante nel sistema. La modifica degli orari mira a trovare un equilibrio tra tutela del lavoratore, costi per le imprese e sostenibilità del welfare.

La malattia resta un diritto, ma non sospende gli obblighi. Anzi, nel nuovo equilibrio tra tutela del lavoratore, costi per le imprese e sostenibilità del welfare, le visite fiscali Inps assumono un peso sempre più concreto. L’assenza per motivi di salute non è più soltanto una questione privata tra medico e paziente, ma entra in un sistema di controlli che coinvolge aziende, Istituto previdenziale e organizzazione del lavoro. La novità ormai consolidata è l’unificazione delle fasce di reperibilità tra dipendenti pubblici e privati: una scelta che riduce le disparità storiche, ma rende ancora più importante conoscere con precisione regole, orari e conseguenze.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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