Visita alla Pulce delle donne del Pd | In carcere la fame di imparare
Durante una visita presso un centro gestito dal Pd, è stato osservato un forte desiderio di apprendere tra le donne coinvolte, che hanno mostrato interesse nel partecipare a diverse attività e acquisire nuove competenze. Le donne hanno espresso la volontà di investire nel proprio futuro attraverso l'apprendimento, mentre gli operatori hanno confermato la presenza di un entusiasmo evidente nel voler migliorare le proprie condizioni. La visita ha evidenziato una richiesta concreta di formazione e crescita personale.
"Abbiamo percepito una grande fame di attività, di imparare cose, acquisire competenze sulle quali investire per il futuro. Ma soprattutto per accelerare il battito troppo lento di un tempo che fatica a trascorrere". Hanno raccontato così la visita ispettiva alla sezione femminile della Pulce le consigliere regionali del gruppo del Partito Democratico dell’assemblea legislativa dell’ Emilia Romagna. La delegazione per la prima volta è entrata negli spazi riservati alle donne all’interno del carcere reggiano, per verificare le condizioni delle detenute – data l’emergenza generale del sovraffollamento carcerario – l’accesso ai servizi sanitari e ai percorsi di reinserimento sociale e lavorativo al termine della pena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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