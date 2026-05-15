Visita alla Pulce delle donne del Pd | In carcere la fame di imparare

Durante una visita presso un centro gestito dal Pd, è stato osservato un forte desiderio di apprendere tra le donne coinvolte, che hanno mostrato interesse nel partecipare a diverse attività e acquisire nuove competenze. Le donne hanno espresso la volontà di investire nel proprio futuro attraverso l'apprendimento, mentre gli operatori hanno confermato la presenza di un entusiasmo evidente nel voler migliorare le proprie condizioni. La visita ha evidenziato una richiesta concreta di formazione e crescita personale.

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