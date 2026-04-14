Donne accostate a delle gatte Ira del Pd per la campagna di Anas

Una recente campagna promossa da Anas, rivolta alla prevenzione dell'abbandono degli animali, ha suscitato reazioni di sdegno da parte del Partito Democratico. Il manifesto utilizzato per diffondere il messaggio mostra donne accostate a delle gatte, creando un forte contrasto con l’obiettivo comunicativo e generando critiche tra i rappresentanti politici. La questione ha attirato l’attenzione dei media e della politica, scatenando commenti e discussioni sul metodo scelto.

Il manifesto di una campagna di Anas contro l’abbandono di animali in strada suscita irritazione nel Pd. Al centro c’è un’immagine composta per metà dal volto di un gatto e metà da quello di una donna e questo rende il poster (nella foto) "imbarazzante", dice Giulia Bernagozzi, consigliera comunale e portavoce delle Donne democratiche. Bernagozzi è intervenuta in Consiglio, ringraziando la collega dem Mery De Martino per aver segnalato questo "volantino imbarazzante sull’abbandono degli animali, dove è stata messa una bella immagine di una donna divisa a metà". ‘Non abbandonare una parte di te’ è lo slogan della campagna e per Bernagozzi "si sottende che la donna sia una gatta".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Donne accostate a delle gatte". Ira del Pd per la campagna di Anas Leggi anche: Ddl stupro, nella riformulazione della leghista Bongiorno sparisce la parola «consenso». L’ira del Pd, Di Biase ad Open: «Un salto carpiato all’indietro sui diritti delle donne» Il Pd la fa grossa: senza autorizzazione usa gli Azzurri del curling per la campagna referendaria. Ira degli atletiIl Partito democratico fallisce ancora e stavolta lo fa sui social, in merito alla sua campagna contro il referendum sulla giustizia.