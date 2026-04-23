Durante il suo viaggio in Guinea Equatoriale, Papa Leone XIV ha visitato la prigione di Bata, incontrando i detenuti. L'incontro è stato accompagnato dalla presenza di funzionari pubblici e del personale penitenziario, tra cui il ministro della Giustizia, il direttore del carcere e il cappellano. La visita si è svolta in un contesto di ricordo delle vittime dell’attentato avvenuto nel 2021.

(LaPresse) Durante il suo viaggio in Guinea Equatoriale, Papa Leone XIV ha incontrato i detenuti nella prigione di Bata, accolto dal ministro della Giustizia Reginaldo Biyogo Mba Ndong Anguesomo, dal direttore del carcere, dal cappellano e dal personale penitenziario. Prima dell’ingresso, il Pontefice ha fatto tappa presso il monumento dedicato alle vittime dell’esplosione del 7 marzo 2021, dove, a causa del forte maltempo, ha raccolto tutti in un breve momento di preghiera. Nel cortile del carcere, sotto una pioggia battente, i detenuti hanno accolto il Papa con canti e balli. “È una benedizione di Dio”, ha commentato Leone XIV, mentre l’incontro proseguiva in un clima carico di emozione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale, la visita al carcere di Bata e il ricordo delle vittime dell'attentato del 2021

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