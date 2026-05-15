Vision Bmw ALPINA a Villa d’Este debutta il nuovo lusso ad alta velocità – FOTO

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villa d’Este è stata presentata la nuova Vision BMW ALPINA, un modello che unisce il prestigio del marchio con prestazioni di alta velocità. L’evento ha visto l’esposizione di diverse immagini che mostrano il design e le caratteristiche del veicolo. La vettura si distingue per linee eleganti e dettagli curati, caratteristici di ALPINA, e rappresenta un debutto importante in un contesto di alta gamma. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori del settore automobilistico.

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