Vision Bmw ALPINA a Villa d’Este debutta il nuovo lusso ad alta velocità – FOTO
A Villa d’Este è stata presentata la nuova Vision BMW ALPINA, un modello che unisce il prestigio del marchio con prestazioni di alta velocità. L’evento ha visto l’esposizione di diverse immagini che mostrano il design e le caratteristiche del veicolo. La vettura si distingue per linee eleganti e dettagli curati, caratteristici di ALPINA, e rappresenta un debutto importante in un contesto di alta gamma. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori del settore automobilistico.
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Vision BMW ALPINA, czyli niemiecka odpowied na Bentleya. Dlaczego BMW kupio t mark
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Vision BMW Alpina stimmt auf neuen Luxusableger einBMW leistet sich eine neue Marke und stellt der sportlichen M GmbH für verwöhnte Kunden Alpina zur Seite. Eine erste Studie stimmt auf den baldigen Serienstart ein und verspricht gehörige Dynamik. allgemeine-zeitung.de
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