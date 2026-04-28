Torna il Concorso d’Eleganza a Villa d’Este Di Silvestre Fa parte del Dna Bmw

A poche settimane dall’inizio, si è tenuta oggi presso la sede di BMW Italia alla periferia di Milano la presentazione dell’edizione 2026 del Concorso d’Eleganza a Villa d’Este. La manifestazione si svolgerà dal 15 al 17 maggio sul Lago di Como e prevede la partecipazione di vetture storiche e moderne. Tra i relatori, un rappresentante di BMW ha commentato il legame tra la casa automobilistica e l’evento.

MILANO (ITALPRESS) – A poche settimane dal suo inizio, è stata presentata oggi alle porte di Milano presso la House of BMW Italia l’edizione 2026 del Concorso d’Eleganza a Villa d’Este che si terrà nella location sul Lago di Como dal 15 al 17 maggio. Circa 50 tra le automobili più spettacolari della loro epoca si contenderanno gli ambiti trofei nelle seguenti classi di concorso. Tra questi spicca il “Trofeo BMW Group – Best of Show”, con cui una giuria di alto profilo designerà il vincitore assoluto del Concorso d’Eleganza. Per il brand automobilistico, la partnership con il concorso di Villa d’Este è ormai diventata una tradizione di lungo corso.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: A Cernobbio torna la magia senza tempo del Concorso d’Eleganza Villa d’Este Sul lago di Como torna il Concorso d'Eleganza Villa d'EsteUn appuntamento esclusivo e imperdibile, diventato un punto di riferimento per gli appassionati di motori di tutto il mondo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Torna il Concorso d'Eleganza a Villa d'Este, Di Silvestre Fa parte del Dna BmwMILANO - A poche settimane dal suo inizio, è stata presentata oggi alle porte di Milano presso la House of BMW Italia l'edizione 2026 del Concorso d'Eleganza a Villa d'Este che si terrà nella location ... laprovinciacr.it Di Silvestre Concorso d’Eleganza Villa d’Este fa parte del Dna BmwMILANO (ITALPRESS) - È un progetto che fa parte del nostro DNA: siamo giunti al 21º anno, sempre all'insegna dell'eleganza. Guardiamo al passato e celeb ... italpress.com