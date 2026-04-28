Al Concorso d'Eleganza, noto come uno degli eventi più prestigiosi del settore, sono in mostra alcune delle auto classiche più rare e ricercate. Tra i partecipanti, sono presenti anche modelli di alta gamma provenienti da marchi di lusso. Recentemente, una casa automobilistica ha annunciato il lancio di un nuovo brand dedicato al segmento del lusso, ampliando così la propria offerta. L'evento si svolge in collaborazione con una storica villa che da anni ospita questa manifestazione.

“L’asse con Villa d’Este prosegue e anche con grande coerenza. Parliamo del Concorso d'Eleganza più prestigioso al mondo al quale partecipano i collezionisti più importanti con tutte le automobili. L’evento, infatti, non celebra soltanto le Bmw classiche, ma l’intero mondo del classico. Per l’occasione, celebriamo i 40 anni della Bmw M3 30, i 50 della 635 Csi e il sessantesimo della 2002 Cabrio”. Così Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di Bmw Italia, la cui divisione Classic bavarese da 21 anni co-organizza il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, sul Lago di Como, che nel 2029 taglierà il traguardo del primo secolo. Un appuntamento unico e di assoluto prestigio, in programma dal 15 al 17 maggio prossimi, che a ogni edizione vede Bmw svelerà una novità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Concorso d'Eleganza, a sfilare è il top delle auto classiche E Bmw presenta il nuovo brand di lusso Alpina

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