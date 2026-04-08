Vis Casilina calcio Fiorentini | Vogliamo almeno il secondo posto del girone
L'Under 17 regionale della Vis Casilina si appresta a disputare l'ultimo scorcio della stagione con un incontro importante contro i Monti Prenestini, prevista per domenica. La squadra, guidata da mister Alessandro Buson, punta a ottenere almeno il secondo posto nel girone, in una partita che mette di fronte la terza e la quarta posizione. I Fiorentini hanno dichiarato di voler conquistare questo obiettivo.
Roma – Ricomincerà da un big match il rush finale dell’Under 17 regionale della Vis Casilina. I ragazzi di mister Alessandro Buson domenica ospiteranno i Monti Prenestini, in uno scontro diretto tra la terza e la quarta forza del girone. “All’andata subimmo una brutta sconfitta, ma vogliamo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Temi più discussi: Scheda squadra Vis Casilina; Atletico Monteporzio calcio, il bilancio di Mancini: I ragazzi sono cresciuti; Scheda squadra Castel San Pietro Romano; Scheda squadra Labico Calcio.
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