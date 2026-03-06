Vis Artena calcio un successo la tavola rotonda con Fabio Betulli sul ruolo dell’allenatore

La Vis Artena ha organizzato una tavola rotonda lunedì pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Artena. All’incontro hanno partecipato diversi membri della società e l’allenatore Fabio Betulli, che ha discusso del ruolo dell’allenatore nel calcio locale. L’evento si è rivelato molto frequentato e ha visto una partecipazione attiva dei presenti, creando un momento di confronto diretto e aperto.

Artena (Rm) – E' stata decisamente partecipata la tavola rotonda organizzata dalla Vis Artena nel tardo pomeriggio di lunedì presso la sala consiliare del Comune. Un paio d'ore molto intense in cui al centro del dibattito c'è stato il ruolo dell'allenatore o dell'istruttore-educatore, in cui come ospite è stato presente Fabio Betulli, 64 anni, prima ex atleta e in seguito tecnico e perfino dirigente all'interno di diverse società sportive. Betulli ha pure scritto un libro in cui ha parlato delle sue esperienze nel mondo del calcio, partendo da quando era ragazzino fino ai tempi recenti. A moderare e curare l'organizzazione dell'evento ci ha pensato Mariano Panella: "E' stata davvero un appuntamento molto significativo, organizzato proprio per parlare di come sia cambiato nel corso degli anni il ruolo della Scuola calcio e delle giovanili.