Vis Artena Scuola calcio Cioeta e i Primi calci 2019-20 | Gruppo numeroso e partecipativo

A Vis Artena la squadra dei Primi calci 2019-20 registra un aumento di partecipanti, creando un gruppo numeroso e attivo. La società evidenzia l’impegno nel rafforzare questa categoria, considerata la base della struttura calcistica locale. La crescita del gruppo, che coinvolge giovani atleti e famiglie, testimonia la volontà di sviluppare un settore giovanile solido e partecipativo.

È in continua crescita (anche numerica) il gruppo dei Primi calci 2019-20 che rappresenta la base della “piramide calcistica” di ogni società in questa stagione Artena (Rm) – La Vis Artena scommette sul suo futuro. È in continua crescita (anche numerica) il gruppo dei Primi calci 2019-20 che rappresenta la base della “piramide calcistica” di ogni società in questa stagione. Il club rossoverde caro al patron Sergio Di Cori ha affidato questi piccoli calciatori a Nicolò Augusto Cioeta che li guida assieme a Gianmarco Di Francesco: “Continuano ad arrivare bambini in prova anche in questa fase della stagione, d’altronde si avvicina anche il... 🔗 Leggi su Romatoday.it

