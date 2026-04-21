Vis Artena calcio Farruggio | Entriamo in una settimana di grandi emozioni

La squadra di calcio della Prima categoria si prepara a una settimana decisiva, con partite e appuntamenti importanti in programma. Le prossime giornate potrebbero determinare l’andamento della stagione e la posizione in classifica. Il club e i giocatori sono concentrati per affrontare al meglio questa fase, che si presenta ricca di sfide e di momenti che potrebbero fare la differenza.

Artena (Rm) – Una settimana in cui ci si gioca tantissimo. Sono giorni caldi per la Prima categoria della Vis Artena e non si parla delle temperature in aumento di questo periodo. La formazione cara al patron Sergio Di Cori giocherà domani la semifinale di ritorno di Coppa Lazio contro la Fulgur.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vis Artena (Scuola calcio), Antonio Consalvi applaude i Pulcini 2016: “Miglioramenti notevoli” Vis Artena (Scuola calcio), Cioeta e i Primi calci 2019-20: “Gruppo numeroso e partecipativo”È in continua crescita (anche numerica) il gruppo dei Primi calci 2019-20 che rappresenta la base della “piramide calcistica” di ogni società in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Real Vis Artena, Cristiani: Una crescita evidente e costante da settembreUn gruppo numeroso e di qualità. I Pulcini 2015 della Vis Artena promettono benissimo secondo mister Sergio Cristiani che li ha presi a settembre: Al momento abbiamo trentuno bambini e quasi tutti er ... gazzettaregionale.it Gagliarducci lancia la Vis Artena verso il sogno double campionato - CoppaA quattro giornate dal termine, la capolista sogna ancora la possibile doppietta: mercoledì il ritorno con la Fulgur Tuscania, si riparte dall'1-1 dell'andata ... gazzettaregionale.it