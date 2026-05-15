Vip spiati con i dati rubati le accuse ai ferraresi | Imprenditore a capo del gruppo

A Ferrara, un imprenditore è stato indicato come leader di un presunto gruppo criminale accusato di aver sottratto e venduto dati sensibili di personaggi pubblici, tra cui vip, imprenditori e calciatori. Secondo le indagini, l’organizzazione avrebbe operato attraverso un’attività illecita volta a ottenere informazioni riservate e a distribuirle sul mercato nero. Le forze dell’ordine hanno sequestrato dispositivi e avviato accertamenti per chiarire i dettagli di questa operazione. L’indagine è ancora in corso e ulteriori sviluppi sono attesi.

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Ferrara, 15 maggio 2026 – Uno sarebbe stato al vertice della presunta associazione a delinquere che si sarebbe impossessata di dati sensibili di vip, imprenditori e calciatori per poi rivenderli. Le altre si sarebbero invece occupate di smistare le informazioni raccolte. Le carte della maxi inchiesta partita dalla procura di Napoli e conclusa con ventinove misure cautelari (tra carcere, domiciliari e obbligo di firma) in svariate province d’Italia, restituiscono un quadro più chiaro sul ruolo che gli inquirenti attribuiscono ai tre indagati ferraresi: Mattia Galavotti, imprenditore 47enne del settore delle investigazioni private e del recupero crediti e due donne di 31 e 60 anni, dipendenti di società che orbitano nello stesso ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vip spiati con i dati rubati, le accuse ai ferraresi: “Imprenditore a capo del gruppo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Calciatori e attori spiati, da Alex Britti a Lory del Santo fino a Cesar: un milione di dati rubati Sullo stesso argomento Vip spiati con accessi abusivi alle banche dati. Decine di arrestiLa Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni su cantanti, attori e calciatori messo in piedi da agenti infedeli con la complicità... Leggi anche: Dati rubati a Napoli, ecco i vip nel mirino: da Britti a Del Santo Alex Britti, Lory Del Santo, calciatori e manager spiati, pagando si ottenevano informazioni private con accessi abusivi sui sistemi informatici #accessiabusivi #Banchedati #Gratteri #informazioniprivate #vip iltempionews.com/?p=33976&utm_s… x.com Vip, calciatori e attori spiati: un milione di dati personali rubati dagli agenti infedeli. L'inchiesta arriva anche in VenetoRubavano le vite degli altri. E le rivendevano al miglior offerente. Funzionava così: entravano nelle banche dati di polizia giudiziaria, della Agenzia delle entrate o del fisco, ... ilgazzettino.it