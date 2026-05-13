Dati rubati a Napoli ecco i vip nel mirino | da Britti a Del Santo
Sono emersi dati rubati a Napoli che coinvolgono diversi personaggi noti. Si tratta di una vasta quantità di informazioni riservate che sono state sottratte e che ora sono sotto osservazione. Le indagini hanno identificato alcuni dei presunti organizzatori e faccendieri coinvolti, oltre alle parti che si ritiene siano state vittime di questa operazione. La vicenda riguarda anche figure pubbliche di rilievo, tra cui artisti e personaggi dello spettacolo.
Una colossale macchina di informazioni riservate. Un gruppo di lavoro di cui si conoscono i nomi dei presunti organizzatori, dei presunti faccendieri, ma anche delle parti offese, vale a dire delle vittime di attività di acquisizioni di notizie riservate. Mancano i nomi degli utilizzatori finali, quelli che si sono rivolti alla rete delle agenzie di investigazioni private per comprare dati che appartengono alla vita di migliaia di cittadini. Notizie sul mercato, ad essere violati nella propria sfera più intima (perché attinente questioni patrimoniali, pensionistiche e di pg) ci sono anche nomi conosciuti al grande pubblico. Nomi di vip, persone che - senza alcun motivo - oggi si ritrovano al centro di una trama clandestina, ma dalla parte delle persone offese.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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