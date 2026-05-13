Dati rubati a Napoli ecco i vip nel mirino | da Britti a Del Santo

Sono emersi dati rubati a Napoli che coinvolgono diversi personaggi noti. Si tratta di una vasta quantità di informazioni riservate che sono state sottratte e che ora sono sotto osservazione. Le indagini hanno identificato alcuni dei presunti organizzatori e faccendieri coinvolti, oltre alle parti che si ritiene siano state vittime di questa operazione. La vicenda riguarda anche figure pubbliche di rilievo, tra cui artisti e personaggi dello spettacolo.

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