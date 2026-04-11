Genova allarme violenza tra i minori | il legame con il disagio sociale

Durante una cerimonia per il 174° anniversario della polizia, la questora di Genova ha parlato dell’aumento delle violenze tra i minori, collegandolo a problemi sociali e difficoltà nelle famiglie. Ha sottolineato come i comportamenti aggressivi da parte dei giovani siano in crescita e collegati a situazioni di disagio sociale diffuso nella città. La giornata ha voluto anche mettere in evidenza l’impegno delle forze dell’ordine nel monitorare questa realtà.

Durante la celebrazione che ha segnato il 174° anno dalla nascita della polizia, la questora Burdese ha tracciato un quadro complesso della sicurezza a Genova, evidenziando come l'aumento delle violenze commesse da soggetti minorenni sia strettamente legato a una crescente fragilità sociale. Il problema non riguarda solo l'ordine pubblico, ma tocca le radici del disagio giovanile, dove la solitudine e la mancanza di supporto educativo spingono molti ragazzi verso percorsi di devianza. L'analisi . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova, allarme violenza tra i minori: il legame con il disagio sociale Leggi anche: Badolato, violenza al bar e Dacur: donna allontana da locali per tre anni, disagio sociale sotto la lente. Napoli: 27 omicidi da minori in 6 mesi, allarme socialeLa città di Napoli affronta una curva critica nella gestione della sicurezza, dove i dati del primo semestre del 2025 mostrano un’escalation... Temi più discussi: Crack, furti e rapine: il centro di Genova sotto assedio, l’allarme si allarga oltre i vicoli; Minori e violenza a Genova, l’allarme della questora Burdese: Serve agire sulle cause del disagio; Aumentano i reati dei minori, l’allarme della questora: Chi si sente più solo è più a rischio, bisogna inter…; Monito del Questore: Minorenni soli, il rischio è la violenza. Minori e violenza a Genova, l’allarme della questora Burdese: Serve agire sulle cause del disagioA Genova si registra un aumento dei reati commessi da minori, una situazione che richiede interventi mirati soprattutto verso quei giovani che ... telenord.it Aumentano i reati dei minori, l’allarme della questora: Chi si sente più solo è più a rischio, bisogna intervenireSono stati forniti oggi, in occasione dell’anniversario della fondazione della polizia, i dati relativi alle attività degli agenti e ai reati. In aumento il ... ilsecoloxix.it "Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga". Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo serv - facebook.com facebook Genova avrà una Scuola delle Professioni del mare e della Blue Economy: lo abbiamo promesso e lo stiamo realizzando. L'obiettivo è dare un lavoro stabile, qualificato, sul nostro territorio, ai giovani, ma anche a chi non è più giovane e cerca una riconversio x.com