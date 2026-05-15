Violenza sessuale su ordine del boss | chieste 2 condanne

Due anni in più per il boss 57enne Antonio Massimino, nove anni per Salvatore Ganci. Sono le richieste della procura generale nel processo d'appello bis dell'inchiesta "Kerkent" che ha ricostruito una rappresaglia brutale: una donna sequestrata e palpeggiata per punire il marito, accusato di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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