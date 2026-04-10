Mafia e violenza sessuale per rappresaglia la corte rigetta le nuove prove chieste dalla procura

La corte di appello di Palermo ha respinto la richiesta della procura generale di acquisire nuove prove nel processo d’appello bis contro tre imputati coinvolti nell’inchiesta “Kerkent”. L’indagine riguarda presunte attività di mafia e violenza sessuale come rappresaglie. Gli imputati sono accusati di aver gestito affari legati al boss di Villaseta. La decisione si è basata sul rigetto della richiesta di integrazione istruttoria avanzata dalla procura.

La corte di appello di Palermo ha rigettato la richiesta della procura generale di acquisire nuove prove nel processo d’appello bis a carico di Antonio Massimino, Salvatore Ganci e Luca Siracusa, imputati nell’inchiesta “Kerkent” che avrebbe svelato i nuovi affari del boss di Villaseta. I giudici. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Lo storico Lupo: “Invece di offendersi, Meloni alzi la guardia sulla mafia”. Di @fkgottardi x.com