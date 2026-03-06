Violenza sessuale e consenso | passa l' ordine del giorno ma l' opposizione non vota

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Bertinoro, è stato presentato un ordine del giorno riguardante il disegno di legge A sulla violenza sessuale e il consenso. L’iniziativa è passata con il voto favorevole della maggioranza, mentre l’opposizione si è astenuta o non ha partecipato alla votazione. La discussione si è svolta senza ulteriori interventi o modifiche al testo proposto.

Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale di Bertinoro, è stato presentato un ordine del giorno sul disegno di legge A.S. 1715, relativo alla modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e consenso. Il documento è stato illustrato dalla vicesindaca Sara Londrillo a nome del gruppo consiliare Insieme per Bertinoro. L'ordine del giorno richiama il dibattito in corso in Parlamento e le critiche espresse da associazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere, oltre che da esperti del mondo giuridico e accademico, rispetto alla formulazione del testo attualmente in discussione al Senato.

Ddl sulla violenza sessuale, Avs presenta un ordine del giorno in Comune: "La mancata resistenza non è consenso"

Violenza sessuale, consiglio regionale vota a maggioranza mozione sul ritorno al 'consenso'

Violenza sessuale: Psicologi, Consenso va rimesso al centro della legge

Ddl violenza sessuale, Valente: marcia indietro voluta da uomini reazionari della maggioranza

