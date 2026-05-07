Al Senato si è verificato un nuovo blocco sulla discussione riguardante la legge sulla violenza sessuale, in particolare sul riconoscimento del consenso come elemento chiave. La proposta prevede un nuovo concetto di consenso che si basa sulla chiarezza e sulla capacità di esprimere liberamente il consenso. La mediazione proposta da un senatore potrebbe favorire una ripresa del dibattito, ma al momento non ci sono ancora sviluppi ufficiali.

? Cosa scoprirai Cosa significa concretamente il nuovo concetto di consenso riconoscibile?. Come può la mediazione di Unterberger sbloccare lo stallo in Senato?. Perché Pd e Avs rifiutano la proposta della maggioranza?. Quali rischi comporta il possibile vuoto normativo per le vittime?.? In Breve Commissione Giustizia rinvia il dibattito di quindici giorni dopo l'incontro di Bongiorno.. La senatrice Unterberger propone il concetto di consenso attuale e riconoscibile.. Forza Italia accoglie la mediazione mentre il M5S valuta il testo ricevuto.. Pd e Avs rifiutano la proposta per difendere il modello approvato alla Camera..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza sessuale: nuovo stallo al Senato sul tema del consenso

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