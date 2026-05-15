Recentemente, si è parlato di come le norme sulla violenza sessuale e il consenso possano influenzare la tutela delle vittime. Alcune interpretazioni giuridiche sono state analizzate da esperti, tra cui uno dei sostenitori di un approccio più rigoroso e un altro che ha evidenziato possibili criticità nel quadro normativo attuale. La discussione si è concentrata su come le formulazioni delle leggi possano creare ambiguità e influenzare le decisioni giudiziarie, approfondendo i nodi giuridici che coinvolgono l’applicazione concreta delle norme.

? Punti chiave Come può una norma imprecisa indebolire la tutela delle vittime?. Quali nodi giuridici hanno coinvolto gli esperti Farneti e Saragoni?. Perché il dibattito tecnico è diverso dallo scontro politico in aula?. Cosa rischia il sistema penale se la legge sul consenso è vaga?.? In Breve Avvocati Paolo Farneti e Daniela Saragoni hanno fornito consulenza tecnica durante la seduta.. Dibattito sul disegno di legge A.S. 1715 focalizzato su aspetti civilisti e penali.. La Commissione Pari Opportunità si è riunita giovedì scorso per l'esame della mozione.. L'obiettivo normativo mira a bilanciare tutela delle vittime e certezza del diritto..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza sessuale e consenso: il rigore normativo di Cristina Tassinari

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Violenza sessuale e consenso. Al Tg La7 il costituzionalista Gassani spiega perché slitta la legge

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