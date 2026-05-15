Nella sede della caserma “Nicola Litto”, sono stati firmati i documenti che definiscono la collaborazione tra i Carabinieri e l’Associazione di volontariato. L’accordo mira a rafforzare le attività di prevenzione e intervento in casi di violenza di genere. La firma avviene in un momento in cui si intensificano gli sforzi delle forze dell’ordine e delle organizzazioni civili per migliorare la tutela delle vittime. La collaborazione tra le due realtà si inserisce in un quadro più ampio di azioni coordinate contro questa problematica.

Tempo di lettura: 2 minuti Presso la Caserma “Nicola Litto”, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comando Provinciale dei Carabinieri e l’Azienda Speciale Consortile A04, finalizzato alla collaborazione nelle attività del Centro per Uomini Autori di Violenza domestica e di genere (CUAV) denominato “PIT-STOP ”. L’accordo è stato siglato dal Direttore Generale dell’ASC A04, dott. Rodolfo De Rosa, e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Colonnello Angelo Zito. Il protocollo nasce nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione Campania per l’istituzione e il potenziamento dei Centri destinati agli uomini autori di violenza, con l’obiettivo di favorire percorsi di responsabilizzazione e prevenzione della recidiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenza di genere, sinergia tra istituzioni: protocollo tra Carabinieri e ASC A04

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STALKING E VIOLENZA: RINNOVATO IL “PROTOCOLLO ZEUS”

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