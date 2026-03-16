Violenza di genere rinnovato il protocollo tra Carabinieri e l' associazione Cotulevi

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina ha firmato il rinnovo del protocollo con l’associazione Cotulevi, che si occupa di assistere le vittime di violenza di genere. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra le forze dell’ordine e l’associazione per migliorare la risposta alle emergenze e sostenere chi ha subito abusi. La firma è avvenuta nei giorni scorsi e riguarda l’impegno condiviso contro le violenze di genere.

L’intesa rafforza la rete di ascolto e tutela per donne, minori e soggetti vulnerabili, con formazione, sportelli e campagne di sensibilizzazione sul territorio Messina punta a rafforzare la lotta contro la violenza di genere. Nei giorni scorsi il Comando Provinciale dei Carabinieri ha sottoscritto il rinnovo del protocollo d’intesa con l’associazione di volontariato Cotulevi– Contro Tutte Le Violenze, attiva nell’assistenza alle vittime da oltre quindici anni. Nata a Trapani nel 2012, ma operativa già dal 2008 con lo sportello antiviolenza “Diana” presso il Tribunale del capoluogo trapanese, l’associazione si avvale di professionisti tra medici, psicologi e avvocati, garantendo supporto e consulenza nel massimo rispetto del riserbo professionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Difesa delle donne vittime di violenza, intesa tra carabinieri e associazione CotuleviÈ stato rinnovato questa mattina nella Caserma “Giacinto Carini”, sede del Comando provinciale dei carabinieri, il Protocollo d’intesa finalizzato al... Salerno, firmato protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”, Carabinieri e Questura per il contrasto alla violenza di genereTempo di lettura: 2 minutiSi è svolta presso la Prefettura di Salerno la sottoscrizione ufficiale del Protocollo d’Intesa Operativo tra La Crisalide... Una selezione di notizie su Violenza di genere rinnovato il... Temi più discussi: Violenza di genere, una nuova iniziativa in Alpitour; ‘Orange the World'; Violenze sessuali, molestie e abusi nelle redazioni dei media italiani; Molestie e violenze: gli strumenti normativi. Carabinieri, rinnovato protocollo contro violenza di generePresso il Comando Provinciale Carabinieri di Messina, è stato sottoscritto il rinnovo del Protocollo d’Intesa tra l’Arma e l’associazione di volontariato CO.TU.LE.VI. – Contro Tutte Le Violenze, ... messinaoggi.it Crotone, 3 arresti per violenza di genere. In carcere un uomo condannato per drogaLe condotte illecite si sono verificate a Isola Capo Rizzuto. In due finiscono in carcere, uno agli arresti domiciliari ... corrieredellacalabria.it Vicedirettore di un tg arrestato per violenza sui minori - facebook.com facebook Un giornalista di 52 anni e l’amante di 48, insegnante in un liceo, sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. x.com