Oggi si svolge la settima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Formia e arrivo al Blockhaus, lunga 244 chilometri. La corsa è seguita in tempo reale, con attenzione particolare alla performance di alcuni corridori. Tra gli eventi principali, si parla di un tentativo di fuga da parte di un ciclista che mira a creare un distacco significativo sugli avversari. La classifica generale viene aggiornata costantemente man mano che i corridori affrontano le diverse asperità del percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE test uale della settima tappa del Giro d’Italia 2026, la Formia-Blockhaus di 244 km. Oltre ad essere la più lunga delle 21 in programma, la frazione odierna è anche il primo arrivo in quota della Corsa Rosa. I primi 120 km della tappa saranno molto tranquilli, con solo lo sprint intermedio di Venafro che potrebbe ingolosire i velocisti. La strada tenderà poi all’insù per circa 15 km, senza una vera e propria ascesa, successivamente una leggera discesa anticiperà la partenza della prima salita: Roccaraso (6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard per fare il vuoto sul Blockhaus. Pellizzari lancia la sfida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 Stage 6 Preview: Naples Madness

Sullo stesso argomento

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard attacca, Pellizzari lo segue!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Vingegaard e Pellizzari ripresi all’ultimo kmCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.

Succede di tutto nel finale a Napoli: caduta e prima vittoria italiana! Commenta insieme a Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli e Moreno Moser il Giro d'Italia 2026 Ti aspettiamo in diretta qui: youtube.com/live/VgnVY3aKw… #EurosportC x.com

[Live Thread] presentazione della squadra del Giro d'Italia reddit

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard per fare il vuoto sul Blockhaus. Pellizzari lancia la sfidaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro d'Italia 2026, ... oasport.it

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ballerini firma la prima vittoria azzurra! Una caduta condiziona la volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 17.57 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro ... oasport.it