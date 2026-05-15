Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | Vingegaard trionfa sul Blockhaus Gall grande sorpresa

Oggi si è disputata la settima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo sul Blockhaus. Jonas Vingegaard, che era considerato tra i favoriti, ha vinto la tappa in solitaria. La corsa ha visto anche una sorpresa tra i piazzamenti, con un altro ciclista che ha conquistato un risultato inatteso. La gara si è conclusa con l’arrivo sul monte, dove i corridori si sono sfidati in una salita impegnativa.

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