Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | Vingegaard trionfa sul Blockhaus Gall grande sorpresa

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è disputata la settima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo sul Blockhaus. Jonas Vingegaard, che era considerato tra i favoriti, ha vinto la tappa in solitaria. La corsa ha visto anche una sorpresa tra i piazzamenti, con un altro ciclista che ha conquistato un risultato inatteso. La gara si è conclusa con l’arrivo sul monte, dove i corridori si sono sfidati in una salita impegnativa.

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Il primo scossone al Giro d’Italia 2026 porta la firma di Jonas Vingegaard. Il danese, grande favorito della vigilia, fa valere tutta la sua superiorità in salita, andando a vincere in solitaria la tappa numero sette con arrivo sul Blockhaus. Il portacolori del Team Visma Lease a Bike accelera improvvisamente sfruttando il lavoro della squadra, stacca un troppo ottimista Pellizzari e trionfa portandosi in seconda posizione nella generale. Sorpresa della giornata è Felix Gall. L’austriaco della Decathlon lascia inizialmente andare il duo Pellizzari-Vingegaard, continua con il suo passo e chiude con soli 13? di distacco dal fuoriclasse danese. Chiude in terza posizione, ad 1’02” dalla vetta, Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe), seguito dal compagno di squadra Giulio Pellizzari (1’05”). 🔗 Leggi su Oasport.it

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