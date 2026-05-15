Vingegaard doma il Blockhaus La classifica del Giro d’Italia 2026 dopo la settima tappa

Nella settima tappa del Giro d’Italia 2026, il percorso si è concluso con la salita al Blockhaus, una delle tappe più impegnative di quest’edizione. La corsa ha portato i ciclisti a salire questa ascesa di prima categoria, caratterizzata da pendenze ripide e tratti tecnici. In questa fase della gara, il ciclista ha ottenuto un vantaggio decisivo, consolidando la posizione in classifica generale. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita, segnato dalla vittoria del corridore in testa.

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