Pellizzari chiude la settima tappa a più di un minuto di distanza | Giro d’Italia | Vingegaard domina sul Blockhaus Eulalio resta in rosa
Nella settima tappa del Giro d’Italia, il ciclista della squadra Visma ha preso il comando a circa 5,5 km dall’arrivo, conquistando un vantaggio notevole. Pellizzari ha concluso la tappa con oltre un minuto di ritardo rispetto al leader, che ha mantenuto la maglia rosa. La tappa si è svolta sul Blockhaus, una delle salite più impegnative del percorso. La corsa continua con i corridori che si preparano alle prossime frazioni.
BLOCKHAUS (CHIETI) – Arriva la montagna, arriva Jonas Vingegaard. Il grande favorito della Visma scatta a 5,5 km dal traguardo e trionfa in solitaria sul Blockhaus, settima tappa del Giro d’Italia. Decisiva l’azione a circa 4,5 km dalla fine quando il capitano del Team Visma Lease a Bike ha staccato l’azzurro Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe), arrivato al traguardo con poco più di un minuto di ritardo. Vingeegard ha preceduto l’austriaco Felix Gall della Decathlon AG2R La Mondiale Team. Il portoghese Afonso Eulalio resta maglia Rosa dopo la settima tappa del Giro d’Italia, la Formia-Blockhaus. Il corridore della Bahrain Victorious è arrivato al traguardo staccato di circa due minuti dal vincitore di tappa Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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