Pellizzari chiude la settima tappa a più di un minuto di distanza | Giro d’Italia | Vingegaard domina sul Blockhaus Eulalio resta in rosa

Nella settima tappa del Giro d’Italia, il ciclista della squadra Visma ha preso il comando a circa 5,5 km dall’arrivo, conquistando un vantaggio notevole. Pellizzari ha concluso la tappa con oltre un minuto di ritardo rispetto al leader, che ha mantenuto la maglia rosa. La tappa si è svolta sul Blockhaus, una delle salite più impegnative del percorso. La corsa continua con i corridori che si preparano alle prossime frazioni.

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