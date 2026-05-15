Vincenzo Capasso e Polselli a TuttoFood con la tradizione della vera pizza

A TuttoFood, evento tenutosi a Milano, si sono presentate aziende conosciute per la produzione di farine destinate alla pizza tradizionale. Tra queste, una società molitoria ha partecipato con un focus sulla propria offerta, che include farine utilizzate da maestri dell’arte bianca. La presenza di questa realtà si inserisce in un contesto di esposizioni dedicate alla gastronomia e alle tecniche di preparazione della pizza, coinvolgendo anche una manifestazione a Napoli dedicata alla pizza.

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Nel tempo inquieto delle nuove abitudini alimentari, tra consumi veloci e sapori spesso senz’anima, sopravvivono ancora realtà capaci di difendere la verità della tradizione senza rinunciare al passo del presente. Tra queste si distingue la Polselli, storica firma dell’arte molitoria italiana, che continua a fare del grano non una semplice risorsa produttiva, ma un simbolo di civiltà, memoria contadina e appartenenza territoriale. Una storia fatta di farine, uomini e mani sapienti, dove il profumo antico dei mulini incontra la sensibilità moderna di chi comprende quanto il cibo rappresenti cultura, identità e racconto di un popolo. Tra i... 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Vincenzo Capasso e Polselli a TuttoFood con la tradizione della vera pizza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Polselli conquista l’Islanda con il Contest della PizzaQuando il chicco di grano si trasforma in farina firmata Polselli, accade qualcosa che va oltre il semplice gesto produttivo: prende forma un... Con Polselli la pizza romana croccante conquista Las VegasC’è un momento, nelle grandi fiere internazionali, in cui il rumore si placa e resta soltanto il profumo: quello vivo, antico e insieme modernissimo...