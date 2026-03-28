Durante una fiera internazionale, si è respirato il profumo di una pizza romana croccante, preparata con farina, acqua, lievito e cottura a fuoco vivo. La presenza di un marchio italiano ha attirato l’attenzione tra i visitatori, che hanno potuto assaggiare questa specialità in un contesto di grande affluenza. Il momento di silenzio, rotto solo dall’aroma, ha sottolineato la tradizione della preparazione.

C’è un momento, nelle grandi fiere internazionali, in cui il rumore si placa e resta soltanto il profumo: quello vivo, antico e insieme modernissimo della farina che incontra l’acqua, del lievito che respira, del fuoco che compie il suo rito. È in quell’istante che la presenza di Polselli all’International Pizza Expo di Las Vegas ha assunto il valore di una narrazione compiuta, ben oltre il semplice successo commerciale. Il molino di Arce, da anni ambasciatore silenzioso ma determinato della cultura molitoria italiana negli Stati Uniti, ha firmato un’altra affermazione significativa, confermando il proprio ruolo di protagonista nel dialogo tra tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Con Polselli la pizza romana croccante conquista Las Vegas

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