Polselli conquista l’Islanda con il Contest della Pizza

Un'azienda produttrice di farine ha lanciato un contest dedicato alla pizza in Islanda, coinvolgendo i partecipanti nel preparare e condividere le proprie creazioni. La campagna ha avuto come obiettivo quello di promuovere l’utilizzo della propria farina, partendo dalla trasformazione del chicco di grano fino alla realizzazione di piatti. L'iniziativa ha riscosso interesse tra i pizzaioli e appassionati locali, portando alla condivisione di molte immagini e ricette online.

Quando il chicco di grano si trasforma in farina firmata Polselli, accade qualcosa che va oltre il semplice gesto produttivo: prende forma un linguaggio universale, capace di attraversare confini, culture e latitudini. Così, dopo l’esperienza vissuta a Seoul, nel cuore della Corea del Sud, il secondo “Contest Polselli” ha acceso i riflettori su Reykjavík, portando in Islanda il fascino e la tradizione della grande arte bianca italiana. Non una semplice competizione, ma una vera festa della pizza contemporanea, vissuta come rito collettivo e come racconto di identità gastronomiche differenti. Sul banco di lavoro, trasformato quasi in una scena teatrale, i pizzaioli concorrenti hanno dato prova di tecnica, passione e personalità, lavorando gli impasti con la stessa intensità di artisti intenti a modellare materia viva.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Polselli conquista l’Islanda con il Contest della Pizza Notizie correlate Con Polselli la pizza romana croccante conquista Las VegasC’è un momento, nelle grandi fiere internazionali, in cui il rumore si placa e resta soltanto il profumo: quello vivo, antico e insieme modernissimo... A Parizza 2026 con Polselli la pizza romana di Ivo a Trastevere A Parigi, negli spazi del Paris Expo Porte de Versailles, si rinnova il rito laico della fiera Parizza, divenuta negli anni punto di riferimento...