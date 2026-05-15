Sul tappeto rosso del Palais des Festivals a Cannes 2026 si sono svolti diversi momenti di rilievo. Tra gli attori, un noto protagonista del cinema francese ha sfilato insieme a Narah Baptista, regista iraniana in esilio. Accanto a loro, sono apparse le attrici francesi Isabelle Huppert e Catherine Deneuve, entrambe presenti alla manifestazione. È stato inoltre annunciato il matrimonio tra una modella di origine ungherese e un attore, mentre un abbraccio inaspettato ha coinvolto una modella e una cantante.

A guidare il gruppo sulle scale del Palais c'era Farhadi, due Oscar in bacheca. Al suo fianco, le due attrici che da sole rappresentano due linee diverse e complementari della storia del cinema francese: Isabelle Huppert, abito rosso impossibile da ignorare, e Catherine Deneuve, che nel film ha un piccolo ruolo ma sulla Croisette non è mai un'apparizione piccola. Dietro di loro, Vincent Cassel - che nel film è uno dei tre vicini spiati da Huppert - con la compagna Narah Baptista: i due hanno risalito i gradini con la disinvoltura di chi sulla Croisette ci viene come a casa propria, lui nel cast, lei modella brasiliana ormai presenza fissa al suo fianco da Cannes a Venezia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vincent Cassel e Narah Baptista innamorati, Isabelle Huppert e Catherine Deneuve insieme, l'annuncio di Barbara Palvin e un abbraccio inaspettato: il red carpet di Histoires Parallèles a Cannes 2026

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