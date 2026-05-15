Vin Diesel le lacrime e l’abbraccio a Cannes con Meadow Walker la figlia dell’attore Paul Walker

Da ilgiornale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venticinque anni fa usciva “Fast and Furious”, il primo film della saga dedicata alle auto sportive e all’alta velocità, diventata un cult nel mondo. L’anniversario dell’uscita della pellicola con protagonista Vin Diesel è stato celebrato al Festival di Cannes, che ha fatto da cornice alla reunion di tutto il cast della saga, ma il momento di gioia dei fan ha riacceso anche in un doloroso ricordo: quello della morte di Paul Walker. Un flash back che ha fatto sciogliere in un gesto di grande tenerezza Vin Diesel e la figlia di Walker. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luxe Strip Vegas Nightlife (@luxestrip) La morte di Paul Walker. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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