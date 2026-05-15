Venticinque anni fa usciva “Fast and Furious”, il primo film della saga dedicata alle auto sportive e all’alta velocità, diventata un cult nel mondo. L’anniversario dell’uscita della pellicola con protagonista Vin Diesel è stato celebrato al Festival di Cannes, che ha fatto da cornice alla reunion di tutto il cast della saga, ma il momento di gioia dei fan ha riacceso anche in un doloroso ricordo: quello della morte di Paul Walker. Un flash back che ha fatto sciogliere in un gesto di grande tenerezza Vin Diesel e la figlia di Walker. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luxe Strip Vegas Nightlife (@luxestrip) La morte di Paul Walker. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vin Diesel, le lacrime e l’abbraccio a Cannes con Meadow Walker, la figlia dell’attore Paul Walker

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Prego che nella vostra vita abbiate un fratello come Paul. Non era previsto nella sceneggiatura che diventasse un fratello per me #FastandFurious #VinDiesel #PaulWalker x.com

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