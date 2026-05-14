Vin Diesel abbraccia la figlia di Paul Walker a Cannes | il momento che ha commosso il festival

Al Festival di Cannes 2026 si è vissuto un momento molto sentito durante la proiezione notturna di un film della saga di Fast and Furious, in occasione dei 25 anni della serie. Tra il pubblico presente, Vin Diesel ha abbracciato la figlia di un attore scomparso, suscitando un forte coinvolgimento tra gli spettatori. La scena ha attirato l’attenzione di molti e ha caratterizzato l’evento con un’intensa emozione.

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