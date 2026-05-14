Vin Diesel abbraccia la figlia di Paul Walker a Cannes | il momento che ha commosso il festival
Al Festival di Cannes 2026 si è vissuto un momento molto sentito durante la proiezione notturna di un film della saga di Fast and Furious, in occasione dei 25 anni della serie. Tra il pubblico presente, Vin Diesel ha abbracciato la figlia di un attore scomparso, suscitando un forte coinvolgimento tra gli spettatori. La scena ha attirato l’attenzione di molti e ha caratterizzato l’evento con un’intensa emozione.
Momento carico di emozione al Festival di Cannes 2026 durante la speciale proiezione notturna di Fast and Furious, organizzata per celebrare i 25 anni del film che ha dato vita alla celebre saga action. Sul palco del Grand Théâtre Lumière, Vin Diesel non è riuscito a trattenere le lacrime ricordando il legame con il compianto Paul Walker. “ Prego che nella vostra vita possiate avere un fratello come Paul ”, ha dichiarato l’attore davanti alla platea completamente piena, visibilmente commosso dopo la standing ovation di quattro minuti riservata al cast. Variety riporta che accanto a lui erano presenti anche Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Meadow Walker, l’unica figlia di Paul, anche loro emozionati durante l’omaggio al film e all’attore scomparso nel 2013.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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Vin Diesel abbraccia la figlia di Paul Walker a Cannes: il momento che ha commosso il festivalVin Diesel si commuove a Cannes durante la proiezione di Fast and Furious e ricorda Paul Walker davanti alla figlia Meadow. cinemaserietv.it
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